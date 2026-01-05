Cara Bindi lei è una ragione in più per votare Sì

Gentile Signora Bindi, desidero esprimere il mio apprezzamento per il suo ritorno a un ruolo pubblico ufficiale. La sua presenza rappresenta un esempio di impegno e dedizione, elementi fondamentali per il buon funzionamento della nostra istituzioni. Ritrovarla in questa veste contribuisce a rafforzare la fiducia nei valori democratici e nella partecipazione civica. La ringrazio per il suo contributo e le auguro un proficuo percorso.

Cara Rosy Bindi, le scrivo questa cartolina per ringraziarla: finalmente è tornata ad avere un incarico ufficiale. Da quando, nel 2018, dopo 24 anni ininterrotti in Parlamento, aveva rinunciato a candidarsi, lasciando ogni ruolo politico, sentivamo la sua mancanza. La costante presenza in tv e qualche suo surrogato rimasto nel partito (a cominciare da Elly Schlein ) non potevano certo bastare a colmare il profondo vuoto lasciato dalla sua assenza nella vita politica di tutti i giorni: per questo salutiamo con gioia la sua nuova discesa in campo come leader del Comitato per il no al referendum sulla giustizia.

