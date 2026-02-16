Bad Bunny e Gabriela Berlingeri | ritorno di fiamma a Buenos Aires?

Il Re del reggaeton Bad Bunny avvistato in Argentina con la storica ex Gabriela Berlingeri dopo il successo al Super. Il Re del reggaeton Bad Bunny avvistato in Argentina con la storica ex Gabriela Berlingeri dopo il successo al Super Bowl 2026 Il mondo del gossip esplode nuovamente intorno alla figura di Benito Antonio Martínez Ocasio. Dopo aver dominato il palco dell’halftime show al Super Bowl LIX, Bad Bunny ha scelto l’atmosfera suggestiva di Buenos Aires per un appuntamento che profuma di ritorno di fiamma. L’artista portoricano è stato paparazzato in un esclusivo ristorante della capitale argentina in compagnia di Gabriela Berlingeri, la donna che per anni è stata al suo fianco prima della parentesi con Kendall Jenner. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Bad Bunny è stato sorpreso in compagnia della ex Gabriela Berlingeri a Buenos Aires, dove hanno cenato insieme in un ristorante elegante, pochi giorni prima di San Valentino.

Gabriela Berlingeri, l’ex fidanzata di Bad Bunny, potrebbe essere tornata con il cantante.

