Bad Bunny è stato sorpreso in compagnia della ex Gabriela Berlingeri a Buenos Aires, dove hanno cenato insieme in un ristorante elegante, pochi giorni prima di San Valentino. La coppia, che si era recentemente lasciata, è stata avvistata mentre si godeva una serata tranquilla, attirando l’attenzione dei paparazzi. La loro presenza in città ha alimentato le voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Dopo il successo mondiale dell'halftime show al Super Bowl 2026, il 12 febbraio scorso Bad Bunny è stato avvistato a cena in un romantico ristorante di Buenos Aires insieme all'ex fidanzata Gabriela Berlingeri. Nonostante l'imponente schieramento di addetti alla sicurezza, Benito Antonio Martínez Ocasio - questo il nome all'anagrafe dell'artista portoricano - non si è sottratto all'affetto dei fan, concedendo strette di mano, selfie e abbracci. Al suo fianco, discreta ma decisamente complice, Gabriela. La relazione tra Bad Bunny e Berlingeri è iniziata nel 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bad Bunny, cena romantica con l'ex fidanzata Gabriela Berlingeri a Buenos Aires

Gabriela Berlingeri, l’ex fidanzata di Bad Bunny, potrebbe essere tornata con il cantante.

La relazione tra Bad Bunny e Gabriela Berlingeri sembra aver preso una piega diversa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Bad Bunny e Gabriela Berlingeri di nuovo insieme, il ritorno di fiamma a San Valentino: avvistati a cena. Una (lunga) storia di alti e bassi; DEBUTE lancia una capsule di San Valentino che celebra il mini abito; Dangerous Bunny riaccende la storia d’amore con l’ex fidanzata dopo lo spettacolo dell’intervallo del Tremendous Bowl; L’oroscopo di venerdì 13 febbraio 2026.

Bad Bunny e Gabriela: ritorno di fiamma? La coppia avvistata a cenaLa designer di gioielli e influencer è stata legata a Bad Bunny per diverso tempo: la coppia, insieme dal 2017 al 2022, ha condiviso collaborazioni musicali, i brani En Casita ed El Apagón, e red carp ... tgcom24.mediaset.it

Bad Bunny e Gabriela Berlingeri di nuovo insieme, il ritorno di fiamma a San Valentino: avvistati a cena. Una (lunga) storia di alti e bassiBad Bunny, reduce dal suo spettacolare halftime show al Super Bowl 2026, si è riunito con l’ex fidanzata Gabriela Berlingeri per una ... msn.com

Antonio Spinelli, l'unico ballerino italiano nello show di Bad Bunny al Super Bowl #propagandalive facebook

Sappiamo tutt che Meloni l’ha comprata e non per Bad Bunny… x.com