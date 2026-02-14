Bad Bunny cena romantica con l' ex fidanzata Gabriela Berlingeri a Buenos Aires
Bad Bunny è stato sorpreso in compagnia della ex Gabriela Berlingeri a Buenos Aires, dove hanno cenato insieme in un ristorante elegante, pochi giorni prima di San Valentino. La coppia, che si era recentemente lasciata, è stata avvistata mentre si godeva una serata tranquilla, attirando l’attenzione dei paparazzi. La loro presenza in città ha alimentato le voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due.
Dopo il successo mondiale dell'halftime show al Super Bowl 2026, il 12 febbraio scorso Bad Bunny è stato avvistato a cena in un romantico ristorante di Buenos Aires insieme all'ex fidanzata Gabriela Berlingeri. Nonostante l'imponente schieramento di addetti alla sicurezza, Benito Antonio Martínez Ocasio - questo il nome all'anagrafe dell'artista portoricano - non si è sottratto all'affetto dei fan, concedendo strette di mano, selfie e abbracci. Al suo fianco, discreta ma decisamente complice, Gabriela. La relazione tra Bad Bunny e Berlingeri è iniziata nel 2017. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
