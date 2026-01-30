Volantini di Azione Studentesca davanti alle scuole il Pd porta il ' caso' in Regione

Questa mattina alcuni volantini di Azione Studentesca sono stati trovati davanti alle scuole. Il Pd ha deciso di portare il caso in Regione, chiedendo chiarimenti sulle motivazioni di questa iniziativa. La scuola pubblica resta un punto centrale nel dibattito politico, con le parti che si confrontano su come tutelarla e valorizzarla.

“La scuola pubblica è il luogo in cui si formano spirito critico, pluralismo e cittadinanza consapevole. Ogni tentativo di intimidazione o schedatura ideologica del personale docente va respinto con fermezza”. Lo dichiarano Paolo Calvano (capogruppo regionale Pd) e Maria Costi (consigliera regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione V - Giovani, Scuola, Formazione), prima firmataria di un’interpellanza per sollecitare la Giunta a un intervento politico e istituzionale rispetto alle iniziative promosse da Azione Studentesca in Emilia-Romagna. “Invitare studenti a segnalare insegnanti, raccogliere nomi, costruire vere e proprie liste di proscrizione contro chi esercita il proprio lavoro e la propria funzione educante - proseguono i consiglieri - significa riportare la scuola italiana a pratiche intimidatorie che evocano pagine buie della nostra storia.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Azione Studentesca

La vicenda riguarda Azione Studentesca, che avrebbe invitato studenti a segnalare professori con simpatie di sinistra.

Azione Studentesca ha pubblicato una lista con i nomi di alcuni professori considerati di sinistra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Azione Studentesca

Argomenti discussi: Sondaggio rivolto agli studenti per segnalare i docenti di sinistra. Io lo sono, schedatemi: la video-denuncia di un prof; Bergamo, Azione Studentesca invita gli studenti a segnalare i professori di sinistra; Scuola, polemiche sul questionario di Azione Studentesca per schedare i prof: le domande; Segnala il tuo prof di sinistra, indignazione per la campagna di Azione studentesca. Il Movimento di Cooperazione Educativa: La scuola non è vostra, è un bene comune.

Scuola, il volantino di Azione Studentesca fa discutere. I prof si ribellanoSuscita polemiche l'iniziativa di un gruppo studentesco - dal nome Azione Studentesca - in diverse scuole d'Italia. A partire da un liceo di Cuneo, ma poi anche a Bergamo, Palermo, Pordenone e ... tg.la7.it

Segnala il prof di sinistra, volantini di Azione Studentesca anche nelle scuole di Cesena. I Giovani Democratici: No a liste di proscrizioneI Giovani Democratici di Cesena in una nota esprimono la più ferma e indignata condanna per le segnalazioni ricevute da alcune scuole del ... corriereromagna.it

Sotto le mentite spoglie di un sondaggio volto a capire lo stato di salute della scuola italiana, Azione Studentesca, invita studenti e studentesse a compilare tramite Qr code un questionario in cui segnalare “insegnanti di sinistra” che “fanno propaganda”. Si trat - facebook.com facebook

(Risparmio del lavoro ai ragazzi e alle ragazze di Azione Studentesca. Sono un insegnante con idee di sinistra, anarchico non praticante. Credo nella gentilezza, anche non corrisposta. Ritengo che l'insegnamento della matematica sia uno straordinario strum x.com