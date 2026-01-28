Scoppia il caos dopo che Azione studentesca, movimento di studenti di destra, ha lanciato la campagna ‘La nostra scuola’. La professoressa di sinistra è stata schedata, e ora l’opposizione chiede interventi urgenti. Meloni è chiamata a chiarire la sua posizione sulla vicenda. La polemica cresce e i toni si fanno sempre più accesi.

È bufera dopo l’iniziativa di Azione studentesca, movimento di studenti di destra, che ha avviato la campagna ‘La nostra scuola’. Sui muri e all’interno di alcuni istituti, da Cuneo a Palermo, sono comparsi striscioni e manifesti che invitano gli studenti a rivelare “i professori che fanno propaganda”. L’obiettivo è la stesura di un report nazionale, si legge sui volantini, con un qr code da scansionare per rispondere a un questionario con poche domande. Alcune delle quali riguardano le strutture, le gite e le condizioni generali della scuola ma una chiede: «Hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le lezioni? Descrivi uno dei casi più eclatanti». 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Prof di sinistra schedati, l’opposizione insorge: “Meloni intervenga”. Polemica sul questionario di Azione studentesca

Approfondimenti su Azione Studentesca

Questa mattina circola un questionario tra gli studenti, distribuito tramite un semplice QR code su un volantino.

Un episodio ha acceso il dibattito tra gli studenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Azione Studentesca

Argomenti discussi: Si schedano i docenti di sinistra? Il caso in Parlamento.

Prof di sinistra schedati, l’opposizione insorge: Meloni intervenga. Polemica sul questionario di Azione studentescaSui muri e all’interno di alcuni istituti, da Cuneo a Palermo, striscioni e manifesti che invitano gli studenti a rivelare i professori che fanno propaganda ... quotidiano.net

Prof di sinistra schedati? Il docente che ha denunciato: Non sono un jukebox, non si può fare lezione senza politicaIn questi giorni si sta parlando molto del caso relativo al tentativo di schedatura di docenti di sinistra che fanno propaganda di Azione Studentesca, movimento di destra, che ha invitato con dei ... tecnicadellascuola.it

Prendetevi un minuto per ascoltare queste parole del professore Giorgio Peloso Zantaforni, docente di lettere in un liceo, sull'inquietante iniziativa di Azione Studentesca nel chiedere al corpo studentesco di "segnalare i prof di sinistra". __________________ - facebook.com facebook

La rivolta dei docenti contro il censimento dei prof di sinistra: “Moderna lista di proscrizione” x.com