Azione Gualmini | Contenta di aderire a ' Renew Europe' per battaglie coerenti
Elisabetta Gualmini si unisce ufficialmente a ‘Renew Europe’ dopo aver deciso di aderire al gruppo politico, portando con sé l’esperienza maturata come vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. La sua scelta arriva in un momento in cui il partito vuole rafforzare la sua presenza nel Parlamento europeo e portare avanti battaglie più coerenti con i propri valori. Gualmini ha spiegato di essere contenta di questa adesione, perché permette di sostenere con maggiore forza le cause che le stanno a cuore, come la sostenibilità e i diritti sociali. Il suo ingresso rafforza la presenza di Azione nel panorama europeo, con l’obiettivo di influenzare le decisioni
“Sono molto felice di dare il benvenuto a Elisabetta Gualmini, che guiderà la delegazione di Azione in ‘Renew Europe’. È un’europeista con cui condividiamo tante battaglie, lo abbiamo fatto in passato e lo facciamo oggi. Noi ci auguriamo che Azione diventi sempre più luogo dove i liberali, i popolari, i riformisti, gli europeisti soprattutto arrivino per spezzare questo bipopulismo che ci sta veramente trascinando in luoghi pericolosi”. Così Carlo Calenda, a margine della conferenza stampa in Senato in cui è stato annunciato l’ingresso in Azione dell’europarlamentare Elisabetta Gualmini. L’ex eurodeputata del Partito democratico ha affermato che lavorerà “sulla difesa europea, argomento assolutamente urgente oggi”, oltre che al “sostegno e all’aiuto alla democrazia liberale e in particolare l’ Ucraina “, entrambi temi “su cui non ci possono essere ambiguità o aporie di nessun tipo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
