L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew Eu

L’eurodeputata Gualmini ha deciso di lasciare il Partito Democratico e di passare con Renew Europe. La scelta arriva in un momento di tensione interna e cambia gli equilibri nel centrosinistra. La sua decisione ha sorpreso molti, ma Gualmini sottolinea che è il passo giusto per portare avanti le sue idee. Ora si attende come reagiranno gli altri esponenti del partito e quali saranno le conseguenze politiche.

Gualmini lascia il Pd e si unisce a Renew Europe: una scissione che ridisegna gli equilibri del centrosinistra. L’eurodeputata Elisabetta Gualmini ha annunciato il suo passaggio al gruppo Renew Europe al Parlamento Europeo, motivando la decisione con una crescente mancanza di spazio politico all’interno del Partito Democratico. La scelta, che sarà formalizzata lunedì 12 febbraio 2026, apre una crepa nel fronte riformista dem, già provato da tensioni interne e posizioni divergenti su temi chiave come la giustizia e la politica estera, in particolare il sostegno all’Ucraina. Un malessere preesistente: le crepe nel fronte riformista.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Gualmini Pd L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew Eu: non c’è agibilità politica L’eurodeputata Gualmini ha deciso di lasciare il Pd e di passare con Renew Europe. Gualmini lascia il PD: l’europarlamentare valuta nuove opzioni a Bruxelles, tra indipendenza e gruppo Renew. Elisabetta Gualmini lascia il Partito Democratico. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Gualmini Pd Argomenti discussi: Gualmini dice addio al Pd: pronta a entrare in Azione con Calenda; L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew Eu: non c’è agibilità politica; Elisabetta Gualmini lascia il Pd. L'europarlamentare a un passo da Azione; Gualmini lascia il Pd: Una decisione convinta. L’eurodeputata Gualmini lascia il Pd e va con Renew EU: non c’è agibilità politica«C’è ancora posto per noi riformisti di cultura liberaldemocratica dentro il Pd?», si chiedeva e chiedeva alla segretaria Elly Schlein l’europarlamentare Pina Picierno durante la direzione del partito ... msn.com L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo CalendaManca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. L’eurodeputata Elisabetta Gualmini lascia il Partito democratico. La notizia arriva ... ilfattoquotidiano.it L'eurodeputata del #Pd, #ElisabettaGualmini, sarebbe a un passo dal lasciare la delegazione dem al Parlamento europeo: potrebbe approdare tra i liberali di #Renew. Era finita al centro dell'inchiesta #Qatargate - facebook.com facebook L'eurodeputata del #Pd, #ElisabettaGualmini, sarebbe a un passo dal lasciare la delegazione dem al Parlamento europeo: potrebbe approdare tra i liberali di #Renew. Era finita al centro dell'inchiesta #Qatargate x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.