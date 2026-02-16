Avola Carnevale da record in Sicilia | sfilata storica e prospettive turistiche in crescita

Avola ha festeggiato il Carnevale 2026 con una sfilata storica che ha coinvolto migliaia di persone, attirando visitatori da tutta la Sicilia. La manifestazione, che ha attraversato le vie del centro, ha visto carri colorati e maschere tradizionali, riaccendendo l’interesse per il turismo locale. Con questa grande partecipazione, la città punta a rafforzare l’immagine come meta culturale e festiva.

Avola nel Cuore del Carnevale Siciliano: Una Festa da Record e un Futuro Turistico da Sbloccare. Avola ha vissuto un Carnevale storico, un’edizione 2026 che ha visto una partecipazione straordinaria e un’energia palpabile nelle vie della città. La 63ª sfilata, conclusasi domenica 15 febbraio, ha rappresentato un momento di orgoglio per la comunità e una vetrina per le tradizioni locali, confermando il Carnevale come un evento di riferimento per la provincia di Siracusa e non solo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rossana Cannata, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, che si prosegue con un programma intenso anche lunedì e martedì, culminando con il tradizionale rogo di Re Carnevale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cento ha organizzato un Carnevale da record, attirando migliaia di visitatori e portando un considerevole giro di affari.

Il Carnevale di Zelarino si conclude il 17 febbraio con la tradizionale sfilata dei carri allegorici.

