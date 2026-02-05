Unità e comunità l’alleanza il patto per Arezzo

Arezzo si prepara a un nuovo patto tra le forze politiche e i cittadini. Nei giorni scorsi, ho seguito da vicino le riunioni del Gruppo consiliare del PD e il segretario comunale, che hanno coinvolto la comunità in un percorso partecipativo aperto a tutti. L’obiettivo è creare un’alleanza forte tra amministrazione e cittadini, per affrontare insieme le sfide della città.

Arezzo, 5 febbraio 2026 – Unità e comunità , l’alleanza il p atto per Arezzo. In queste ultime settimane, per passione e dovere, ho accompagnato in posizione di solo ascolto il Gruppo consiliare del PD e il segretario comunale nell’interessante percorso partecipativo sul territorio aretino aperto alla cittadinanza e agli iscritti Democratici. È stato un ascolto di grande interesse, un programma di governo scritto dai cittadini, dalla base del partito. In ogni dove mi sono sentito ripetere: UNITA’,UNITA’, UNITA’, Consigli Comunitari ( oltre le vecchie Circoscrizioni ), decoro, infrastrutture e innovazione, rigenerazione urbana, reti culturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

