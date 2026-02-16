Avellino scelta tecnica delicata | serve esperienza e leadership

L’Avellino ha deciso di cambiare allenatore dopo aver esonerato Raffaele Biancolino, chiudendo un periodo di 512 giorni alla guida della squadra. La scelta mira a portare in panchina un tecnico con più esperienza e capacità di leadership, elementi che i dirigenti ritengono essenziali per affrontare le prossime partite. La decisione arriva in un momento di tensione, con l’obiettivo di invertire una serie di risultati deludenti. È il terzo cambio di allenatore in questa stagione, segno di un momento di grande instabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino volta ancora pagina. L’ esonero di Raffaele Biancolino certifica non solo la fine di un ciclo durato 512 giorni, ma anche un dato che pesa come un macigno: è il terzo allenatore consecutivo a salutare a stagione in corso. Un segnale evidente di instabilità tecnica che negli ultimi anni ha impedito alla società di costruire continuità e identità. La sconfitta contro il Pescara ha rappresentato il punto di non ritorno. Il confronto tra il tecnico e la dirigenza – guidata dal presidente Angelo Antonio D’Agostino, dall’amministratore unico Giovanni D’Agostino e dal direttore sportivo Mario Aiello – ha sancito la rottura definitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

