Catanzaro-Avellino Sounas | Avellino solido ma serve più coraggio nella costruzione del gioco
Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Catanzaro, Démétrios Sounas analizza la prestazione dell’Avellino, sottolineando la solidità degli avversari e evidenziando la necessità di maggiore coraggio nella costruzione del gioco. Un commento lucido che invita a riflettere sulle aree di miglioramento dei biancoverdi.
Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Catanzaro, D?m?trios Sounas, centrocampista dell’Avellino, analizza con lucidità la prestazione dei biancoverdi.“Nel primo tempo eravamo un po’ bassi – ha spiegato – Catanzaro aveva il pallino del gioco in mano e ha trovato il gol con Cisse. Noi purtroppo. Today.it
Sounas: La strada è ancora lunga. Gol al Catanzaro? Non esulterò per rispetto dei tifosi calabresi