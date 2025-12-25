Ferentino novant’anni d’onore | l’Arma festeggia il traguardo dell’Appuntato Guerino Iannuzzi

Un compleanno speciale che profuma di storia, fedeltà e famiglia. Nei giorni scorsi a Ferentino l’Appuntato Guerino Iannuzzi ha tagliato il prestigioso traguardo dei 90 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari e dalla grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri.Una vita in uniforme: dalla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

