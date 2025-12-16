Lo Iom festeggia quarant’anni di attività

Lo Iom (Istituto Oncologico Marchigiano) di Ancona celebra i suoi quarant’anni di attività, un percorso di impegno e dedizione al sostegno dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. Dal 1986, l’istituto si è affermato come punto di riferimento nella regione, offrendo assistenza, supporto e servizi dedicati a chi affronta la malattia.

Lo Iom (Istituto oncologico marchigiano) di Ancona dal 1986 è al servizio dei più fragili e delle loro famiglie. L’attività è stata presentata ieri in conferenza stampa, nella sede di corso Mazzini. L’associazione ha esposto i numeri del proprio operato e le iniziative celebrative per il 40esimo anniversario dalla costituzione, che si svolgeranno nel 2026 nei capoluoghi e nei 15 Comuni (252 mila abitanti) in cui esercita l’attività di volontariato. "Il nostro impegno – ha detto Marco Luchetti, presidente Iom Ancona – è di stare vicini ai malati oncologici e alle famiglie in un momento molto difficile della vita. Ilrestodelcarlino.it

