Autostrada A1 incidente tra Firenze sud e Incisa | tir invade carreggiata opposta Tratto riaperto

Un tir che perde il controllo ha invaso la corsia opposta sull'autostrada A1 tra Firenze Sud e Incisa, causando un incidente e provocando la chiusura temporanea del tratto. Il veicolo pesante si è scontrato con alcune vetture, rallentando il traffico per diverse ore. Questa mattina, molti automobilisti sono rimasti fermi nel traffico, alcuni hanno dovuto attendere ore prima di poter riprendere il viaggio. Dopo diverse ore di lavoro, le forze dell'ordine sono riuscite a ripristinare la circolazione e riaprire il tratto.

RIGNANO SULL’ARNO (FIRENZE) – Mattinata di disagi oggi, 16 febbraio 2016, sul tratto fiorentino dell’autostrada A1. I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 08:25 nel comune di Rignano sull Arno al km 311 direzione sud che corrisponde tra i caselli di Firenze Sud – Incisa Reggello per un incidente stradale. Un mezzo pesante ha invaso le corsie della carreggiata opposta. Sul posto stanno operando due squadre e inviato un’autogru dal distaccamento di Fi-Ovest. Traffico Bloccato su entrambe le carreggiate. La squadra dei vigili del fuoco insieme al personale sanitario ha estratto il conducente rimasto bloccato all’interno della cabina di guida del mezzo pesante che, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ospedale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Alle 19:30 di oggi, 14 febbraio 2026, la circolazione sull’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa-Reggello è tornata regolare dopo una chiusura di tre ore causata da un incidente al km 308.

