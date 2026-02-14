Autostrada A1 incidente tra Firenze sud e Incisa-Reggello | tratto riaperto dopo 3 ore
Alle 19:30 di oggi, 14 febbraio 2026, la circolazione sull’autostrada A1 tra Firenze sud e Incisa-Reggello è tornata regolare dopo una chiusura di tre ore causata da un incidente al km 308. L’incidente ha coinvolto almeno due veicoli e ha provocato lunghe code e disagi per i viaggiatori. La polizia ha lavorato sul posto per rimuovere i mezzi e ripristinare la normalità. La strada è stata riaperta in entrambe le direzioni, permettendo di riprendere il traffico.
FIRENZE – Intorno alle 19:30 di stasera, 14 febbraio 2026, sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto compreso tra Firenze sud e Incisa Reggello, in entrambe le direzioni, dopo 3 ore di chiusura per un incidente al km 308. Un tir che transitava in direzione Bologna ha sbandato spostando i new jersey centrali sulla carreggiata opposta verso Roma. Proseguono le attività di ripristino dei danni provocati dall'incidente da parte del personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.
