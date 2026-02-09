Bimba di 2 anni morta a Bordighera arrestata per omicidio la madre I lividi sul corpo e le spiegazioni | È caduta dalle scale…

La madre della bambina di due anni morta a Bordighera è finita in manette con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La piccola è stata trovata senza vita nel suo appartamento, con evidenti lividi sul corpo. La madre ha spiegato che la bambina sarebbe caduta dalle scale, ma le forze dell’ordine non credono a questa versione. Ora si indaga per capire cosa sia veramente successo.

È stata arrestata per omicidio preterintenzionale la mamma della bambina di due anni morta a Bordighera. Secondo quanto appreso, la prima ispezione del medico legale sul cadavere della piccola avrebbero smentito le parole della madre che ai carabinieri aveva “giustificato” i lividi sul corpo della bambina con una presunta caduta dalle scale qualche giorno fa. Sul corpo della piccola il medico legale aveva riscontrato alcune ecchimosi. Quando i medici inviati dal 118 sono intervenuti sul posto la bambina aveva una crisi respiratoria ma purtroppo non è stato possibile salvarla. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bordighera Morte

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, in provincia di Imperia.

Una bambina di soli 2 anni è stata trovata senza vita nel suo letto a Bordighera, in località Morghe.

Ultime notizie su Bordighera Morte

