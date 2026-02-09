Bordighera bimba di 2 anni muore in casa | aveva lividi sul corpo La mamma | È caduta dalle scale Sarà disposta l' autopsia

Una bambina di due anni è morta in casa a Bordighera. La mamma ha detto che era caduta dalle scale, ma i lividi sul corpo fanno pensare a qualcos’altro. Ora si attende l’autopsia per chiarire cosa sia successo davvero. La polizia ha già aperto un’indagine.

Tragedia a Bordighera. Una bambina di due anni è morta in casa a seguito di una crisi respiratoria. Si ipotizza un incidente domestico. Nonostante l'intervento immediato dei soccorsi, per la bambina non c'è stato nulla da fare. La procura ha deciso di aprire un fascicolo per indagare sulle dinamiche dell'accaduto. La vicenda La madre della piccola, sentita dai carabinieri, avrebbe detto che la bambina è caduta dalle scale. I medici inviati dal 118 sono intervenuti perché la bambina aveva una crisi respiratoria ma l'intevrento, pur immediato, non è stato risolutivo. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Un dramma scuote Bordighera, dove una bambina di due anni è stata trovata senza vita in casa.

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, in provincia di Imperia.

