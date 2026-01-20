Incidente a Settimo Torinese | scontro fra tre auto traffico nel caos

Martedì 20 gennaio 2026, si è verificato un incidente stradale a Settimo Torinese, in via Castiglione, coinvolgendo tre veicoli. L’incidente si è verificato sulla rampa del cavalcavia della statale 11, all’altezza dell’uscita verso Torino. Sul luogo sono intervenute le autorità per gestire la situazione e regolare il traffico, che si è momentaneamente rallentato. Nessuna informazione sulle condizioni dei coinvolti al momento.

Un incidente è avvenuto all'alba di oggi, martedì 20 gennaio 2026, in via Castiglione a Settimo Torinese, nella discesa della rampa del cavalcavia sulla statale 11 all'altezza dell'uscita dei mezzi che viaggiano in direzione di Torino. A scontrarsi sono state tre auto con i rispettivi conducenti rimasti feriti in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Reale per conto del 118 Azienda Zero e gli agenti della polizia locale, che hanno eseguito i rilievi. Il traffico nella zona è rimasto congestionato fino alla rimozione dei veicoli. Incidente stradale a Chieri: scontro tra tre auto e tre persone in ospedale, senso unico alternato per venticinque minuti Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro fra due auto e un furgoncino, che si ribalta in carreggiata.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro fra due auto e un furgoncino, che si ribalta in carreggiata. Sei feritiUn incidente sull'autostrada Torino-Milano, a Settimo Torinese, ha coinvolto due auto e un furgoncino, quest’ultimo ribaltatosi in carreggiata.

Leggi anche: Incidente a Torino: scontro tra auto e furgone che si ribalta in carreggiata, traffico nel caos

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Incidente sull'autostrada: scontro fra due auto e un furgoncino, che si ribalta in carreggiata. Sei feriti; Violenta carambola sulla A4 a Settimo Torinese: furgone si ribalta, sei feriti; SETTIMO TORINESE – Incidente sull’autostrada Torino-Milano: 6 feriti; SETTIMO TORINESE Incidente sull'autostrada Torino - Milano: 6 feriti.

Incidente a Settimo Torinese: scontro fra tre auto, traffico nel caos - Un incidente è avvenuto all'alba di oggi, martedì 20 gennaio 2026, in via Castiglione a Settimo Torinese, nella discesa della rampa del cavalcavia sulla statale 11 all'altezza dell'uscita dei mezzi ch ... torinotoday.it

Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: scontro fra due auto e un furgoncino, che si ribalta in carreggiata. Sei feriti - Sei feriti, fortunatamente nessuno dei quali in condizioni gravi, trasportati all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dai sanitari del 118 Azienda Zero. È questo il bilancio di un incidente avvenuto ... torinotoday.it

Autostrada #A4 Torino-Milano Incidente tra Torino Corso Giulio Cesare e Settimo Torinese in direzione Milano agg. ore 07:08 x.com

Spettacolare incidente sull’autostrada Torino-Milano tra Volpiano e Settimo: sei feriti, nessuno grave - facebook.com facebook