Alberto Stefani proclamato presidente della Regione Veneto | annunciati i 51 eletti in Consiglio regionale

Chiusa ufficialmente l'era Zaia. Alberto Stefani proclamato presidente della Regione Veneto dalla Corte d'Appello di Venezia. Nella giornata di oggi, venerdì 5 dicembre, la Corte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Alberto Stefani proclamato presidente della Regione Veneto: annunciati i 51 eletti in Consiglio regionale

Altre letture consigliate

Oggi ho incontrato il presidente eletto del Veneto, Alberto Stefani. È stato un confronto molto positivo, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra i nostri territori su temi strategici. Abbiamo parlato di infrastrutture, a partire dalla Valdastico, e dei grandi eve - facebook.com Vai su Facebook

Buon lavoro, di cuore, all’amico e collega Alberto Stefani. Siamo orgogliosi di te. W la Lega, vince la squadra! Vai su X

Alberto Stefani proclamato presidente della Regione Veneto: «Da parte mia, massima lealtà e piena collaborazione istituzionale» - Alberto Stefani proclamato presidente della Regione Veneto dalla Corte d'Appello di Venezia. Come scrive ilgazzettino.it

Stefani proclamato presidente della Regione Veneto - La Corte d'Appello di Venezia ha proclamato Alberto Stefani presidente della Regione Veneto. Si legge su ansa.it

Autonomia, Stefani: percorso lento e graduale ma irreversibile - (askanews) – L’autonomia regionale differenziata “è un dossier che conosco molto bene perché alla Camera sono stato il relatore del progetto di legge”. Si legge su askanews.it

Chi è Alberto Stefani e quanto guadagna il nuovo presidente della Regione Veneto? - Chi è Alberto Stefani, il più giovane deputato mai eletto nelle liste della Lega? money.it scrive

Chi è Alberto Stefani, il più giovane Presidente della Regione Veneto - Alberto Stefani, classe 1992, è stato eletto presidente della Regione Veneto il 24 novembre 2025 con il 64,4% dei voti, diventando così il più giovane governatore regionale d’Italia. Come scrive donnaglamour.it

Chi è Alberto Stefani, eletto Presidente della Regione Veneto - Il politico Alberto Stefani è diventato il successore di Luca Zaia come Presidente del Veneto. Si legge su newsmondo.it