Marco Travaglio ha commentato ironicamente le dichiarazioni del ministro Nordio, accusandolo di rafforzare il fronte del no al referendum. La sua battuta arriva dopo che Nordio ha espresso alcune posizioni contro la riforma, suscitando reazioni sui social media. Travaglio ha scherzato dicendo che il ministro sarebbe più convincente come testimonial del no, specialmente in orari serali.

“Il ministro Nordio è il miglior testimonial per il no, io lo farei parlare sempre, soprattutto dopo una certa ora”. Il direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha smontato la narrazione secondo cui la riforma costituzionale, voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni, risolverebbe i problemi della giustizia. “I problemi che hanno sventolato sono falsi” ha detto Travaglio all’evento Una partita decisiva per democrazia e diritti, in Campidoglio. “Il punto è: qual è la ragione per cui hanno fatto questa riforma? Alla fine il pubblico ministero diventerà l’avvocato dell’accusa e farà ciò che gli dirà il governo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’ironia di Travaglio su Nordio: “È il miglior testimonial per il no, soprattutto dopo una certa ora”

Fedez ha smentito categoricamente il suo coinvolgimento come testimonial del “sì” al referendum, definendo l’indiscrezione come una “porcheria infondata” e un “racconto di fantasia”.

Recentemente si è diffusa la possibilità che Fedez venga scelto come testimonial per il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati.

