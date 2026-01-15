Vigile aggredito a pugni dopo aver multato un' auto in divieto di sosta

Un agente della polizia locale è stato aggredito con pugni dopo aver contestato una multa per divieto di sosta a Velletri, mercoledì 14 gennaio. L’episodio, avvenuto durante un’operazione di controllo, ha suscitato preoccupazione per la sicurezza degli operatori di polizia in servizio sul territorio. La vicenda evidenzia l’importanza di preservare il rispetto delle norme e la serenità durante le attività di controllo.

Un agente della polizia locale è stato aggredito a pugni dopo aver comminato una multa. Una scena di inaudita violenza avvenuta nella mattinata di mercoledì 14 gennaio a Velletri. L'esagitato è stato poi bloccato dagli agenti. L'escalation è iniziata intorno alle 10:30 su corso della Repubblica, all'altezza di piazza Mazzini. Qui era in servizio una pattuglia dei caschi che hanno sanzionato una vettura in divieto di sosta. Due donne, madre e figlia, hanno contestato sul momento il provvedimento. Le voci si sono alzate ma tutto sembrava rientrato alla normalità. Improvvisamente, però, è apparso un 30enne, figlio della signora multata, che ha minacciato e successivamente colpito il vigile - di 50 anni - alla testa con dei pugni, fino a farlo cadere.

