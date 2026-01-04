Auto in divieto di sosta | multano la Casa Pia ma non Alessandro Ghinelli

In una recente vicenda ad Arezzo, una vettura della Casa Pia è stata multata per divieto di sosta, mentre un’altra, appartenente ad Alessandro Ghinelli, è stata esclusa dal verbale. La differenza tra le due situazioni ha suscitato alcune riflessioni sulla gestione delle sanzioni e sulle modalità di applicazione delle norme. Questa vicenda evidenzia come, anche in casi simili, le conseguenze possano variare in base a diversi fattori.

Arezzo, 4 gennaio 2026 – «Chissà quale comunicato o video social faranno adesso per salvarsi dall'imbarazzo della multa elevata ad una auto di servizio della Casa Pia! ». La nota di Casa Riformista: "Daranno la colpa agli altri, non fatevi più ingannare. Ma gli aretini non saranno né sordi, né ciechi, né smemorati» «Magari diranno che è colpa dei vigili urbani assunti da poco che non conoscono il "buon senso". Oppure che non si poteva evitare dovendo fare la multa ad altre auto vicine. O faranno i legalitari affermando che "la legge è legge, ed è uguale per tutti". A noi aretini di Casa Riformista piace ricordare (perché la memoria verso gli amministratori è fondamentale) che per mesi o anni un cittadino ha parcheggiato il suo Suv di lusso senza alcuna autorizzazione in un posto in piazza del Praticino, lasciato vacante da un disabile deceduto: quel cittadino è Alessandro Ghinell i che una volta scoperto ha continuato imperterrito a parcheggiarci.

