’Quattro ruote su quattro ruote’ Mezzo per moltiplicare gli incontri

Obiettivo centrato per il progetto di crowdfunding ’Quattro ruote su quattro ruote - un pulmino per moltiplicare gli incontri’ sul portale Ideaginger, la raccolta fondi a favore dell’acquisto di un pulmino per la Casa della Carità Beata Vergine della Ghiara di Reggio Emilia. Il vecchio mezzo di trasporto utilizzato da suore, ausiliari e ospiti della Casa della Carità ha deciso di smettere di funzionare dopo vent’anni di onorato servizio: è stata quindi lanciata questa campagna per pagare il debito fatto per sostenere l’acquisto nel nuovo. Il pulmino è uno strumento essenziale per le persone della casa che utilizzano la carrozzina e che altrimenti sarebbero impossibilitati ad essere trasportati; serve nella quotidianità per recarsi alle numerose visite mediche, per partecipare alle Messe nelle altre parrocchie, per visitare le altre comunità, per le uscite in città e per i graditi soggiorni al mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

