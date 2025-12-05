’Quattro ruote su quattro ruote’ Mezzo per moltiplicare gli incontri
Obiettivo centrato per il progetto di crowdfunding ’Quattro ruote su quattro ruote - un pulmino per moltiplicare gli incontri’ sul portale Ideaginger, la raccolta fondi a favore dell’acquisto di un pulmino per la Casa della Carità Beata Vergine della Ghiara di Reggio Emilia. Il vecchio mezzo di trasporto utilizzato da suore, ausiliari e ospiti della Casa della Carità ha deciso di smettere di funzionare dopo vent’anni di onorato servizio: è stata quindi lanciata questa campagna per pagare il debito fatto per sostenere l’acquisto nel nuovo. Il pulmino è uno strumento essenziale per le persone della casa che utilizzano la carrozzina e che altrimenti sarebbero impossibilitati ad essere trasportati; serve nella quotidianità per recarsi alle numerose visite mediche, per partecipare alle Messe nelle altre parrocchie, per visitare le altre comunità, per le uscite in città e per i graditi soggiorni al mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Jason Momoa, l’interprete di Acquaman, ha fatto una scelta importante: ha lasciato casa sua per trasferirsi in un’abitazione su quattro ruote - facebook.com Vai su Facebook
Quattro ruote sterzanti, un aiuto talvolta indispensabile - Le quattro ruote sterzanti sono un sistema che permette – come chiaramente si può intuire dal nome – di fare sterzare contemporaneamente tutte quattro le ruote del veicolo contemporaneamente. Lo riporta ilgiornale.it
Piaggio pensa a uno scooter a quattro ruote - Dopo essere entrata con forza nel mondo degli scooter a tre ruote, con l’MP3 nel 2006, Piaggio starebbe studiando un veicolo a quattro ruote dinamico, versatile, capace di essere agile e flessibile, ... Secondo gazzetta.it
Quadro4, l'unico a quattro ruote - , utilizzabile con la sola patente B, ha tutte e quattro le ruote che piegano. Riporta ilsole24ore.com
Tipe da spiaggia a quattro ruote: dalla Citroën My Ami Buggy alla Fiat Topolino, ecco le auto pensate per l’estate - Cervia (Ravenna) — Quando nasce qualcosa di speciale raramente si ha la percezione del momento esatto in cui la magia avviene. Scrive corriere.it
Auto e cybersecurity: il rischio di un blocco informatico sulle quattro ruote - Un guasto alle piattaforme Microsoft ha lasciato a terra centinaia di aerei in tutto il mondo e bloccato l’operatività di molti aeroporti. Scrive ilsole24ore.com
Renault Austral, il nuova Suv solo ibrido e con le quattro ruote sterzanti. Ecco come va - Con questa motorizzazione l’Austral parte sempre in elettrico con una spinta fluida e progressiva che prosegue ... Riporta corriere.it