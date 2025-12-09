Vigile salva autista bus e viene strangolato a piazza Garibaldi il sindaco di Crispano | È un eroe

Un vigile urbano di Crispano ha rischiato la vita per salvare un autista di autobus da un'aggressione in piazza Garibaldi, venendo strangolato nel tentativo di proteggere il collega. Il sindaco definisce l'agente un eroe, sottolineando il suo coraggio e senso del dovere di fronte a una situazione di grande pericolo.

L'agente di polizia locale di Crispano fuori servizio ha salvato un autista del bus Air dall'aggressione di un passeggero senza biglietto. Elogi dal sindaco Michele Emiliano: "È un erore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

