Autismo profondo la nuova categoria che divide gli scienziati | cosa cambierebbe per i pazienti

Il dibattito sull'autismo profondo nasce dall’esigenza di riconoscere una nuova categoria che potrebbe cambiare le terapie per molti pazienti. Gli esperti discutono se suddividere l’autismo in sottocategorie possa aiutare a personalizzare meglio gli interventi. Alcuni ricercatori sostengono che questa distinzione potrebbe facilitare l’accesso a programmi di supporto più mirati, ma altri avversano questa idea ritenendo rischiosa la creazione di etichette troppo specifiche. Recenti studi mostrano che la differenziazione potrebbe migliorare le diagnosi e le cure, ma ancora non c’è consenso.

Autismo Abruzzo ha segnalato una carenza di un farmaco essenziale, creando preoccupazione tra le persone con epilessia e disturbi dello spettro autistico.

