Autismo profondo la nuova categoria che divide gli scienziati | cosa cambierebbe per i pazienti
Il dibattito sull'autismo profondo nasce dall’esigenza di riconoscere una nuova categoria che potrebbe cambiare le terapie per molti pazienti. Gli esperti discutono se suddividere l’autismo in sottocategorie possa aiutare a personalizzare meglio gli interventi. Alcuni ricercatori sostengono che questa distinzione potrebbe facilitare l’accesso a programmi di supporto più mirati, ma altri avversano questa idea ritenendo rischiosa la creazione di etichette troppo specifiche. Recenti studi mostrano che la differenziazione potrebbe migliorare le diagnosi e le cure, ma ancora non c’è consenso.
Nella comunità scientifica si sta discutendo da qualche tempo dell'opportunità di introdurre una nuova categoria di autismo per migliorare l'assistenza ai pazienti più bisognosi di supporto. Un nuovo studio sta indagando sulla questione e se l'aggiornamento potrebbe effettivamente migliorare la situazione di alcune famiglie, il rischio è che altri bambini restino senza tutele adeguate a causa di etichette troppo rigide.
Carenza di un farmaco, l’allarme di Autismo Abruzzo: “Pazienti con epilessia e autismo lasciati soli”
Autismo Abruzzo ha segnalato una carenza di un farmaco essenziale, creando preoccupazione tra le persone con epilessia e disturbi dello spettro autistico.
A Canegrate la nuova panchina blu: simbolo di consapevolezza sull'autismo e punto di incontro tra storieCanegrate (Milano) – Un pomeriggio incantato in piazza della Pace dove l'arte, la sensibilità e la bellezza dell'inclusione si sono fuse in un evento. Al centro della scena, la nuova panchina blu:
Autismo. Parte la nuova campagna di sensibilizzazione. Testimonial Nino FrassicaIl presentatore siciliano farà da volto alla nuova campagna promossa da AGSAS - Associazione genitori soggetti autistici solidali, il cui titolo è Autismo: oltre il muro c'è la vita. Slogan che allude
Tra i tedofori di Milano Cortina 2026 ci sono anche loro: Franco e Andrea Antonello. Non so se conoscete già la loro storia, ma la loro presenza ha un significato profondo. Franco è un padre che ha dedicato la vita a scardinare il muro dell'autismo che circond