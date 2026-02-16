Augustin Loser operato a Perugia | si attendono i tempi di recupero

Augustin Loser si è sottoposto a un intervento chirurgico a Perugia dopo un infortunio durante una competizione. L’operazione, eseguita ieri, mira a riparare i danni subiti al ginocchio, e ora si attende di conoscere i tempi di recupero precisi. Nei prossimi giorni, si aspettano aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni e sui passaggi successivi.

Uno dei protagonisti di questa stagione, Augustin Loser, è stato sottoposto a un intervento chirurgico di tipo **artroscopico**, effettuato a causa di una **lesione meniscale** al ginocchio destro. L'intervento, di norma compatibile con periodi di riabilitazione variabili, richiederà un'attenta valutazione sui tempi precisi di recupero, determinando quando potrà tornare in campo.