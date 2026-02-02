Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 1 Febbraio 2026

I dati Auditel di ieri mostrano come sono andati i programmi del pomeriggio. Domenica 1 febbraio, Amici ha mantenuto il suo pubblico, mentre Verissimo e Domenica In hanno registrato risultati più bassi rispetto alle settimane passate. Da Noi a Ruota Libera ha confermato di essere una delle scelte preferite dagli spettatori, ma nel complesso la giornata televisiva ha mostrato un leggero calo di ascolti rispetto al passato.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 1 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 1 Febbraio 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 1 Febbraio 2026 Approfondimenti su Domenica In Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 18 gennaio 2026 Ecco un'analisi dettagliata degli ascolti televisivi di domenica 18 gennaio 2026. Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 25 gennaio 2026 Ecco un’analisi degli ascolti televisivi di domenica 25 gennaio 2026, che presenta i dati Auditel relativi a diversi programmi pomeridiani e serali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Domenica In Argomenti discussi: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio 2026; Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 24 gennaio 2026; Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 24 gennaio 2026; Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 2... Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it Belve, il valore aggiunto della Rai diventato ormai un marchio. L'analisi degli ascoltiNon è facile che dei programmi televisivi si trasformino in marchi, o se preferite in testate. Mi vengono in mente trasmissioni per esempio come Studio 1, come Canzonissima, come Fantastico, come ... affaritaliani.it L'attrice e cantante intervistata da Francesca Fialdini a "Da noi… a ruota libera" - facebook.com facebook Beata gioventù! A ruota libera con #AnnaGodina e #GabrieleRizzoli. Da mercoledì 28 in prima serata su #Canale5 e #MediasetInfinity con #UnaNuovaVita #FictionMediaset @MedInfinityIT @banijaystudios x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.