Atti osceni in stazione a Busto Arsizio arrestato 53enne

Ilnotiziario.net | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Busto Arsizio ha arrestato un 53enne italiano con vari precedenti penali, responsabile fra l’altro di molestie nei confronti di una donna. La sera prima una ragazza aveva segnalato sull’app YouPol la presenza di un uomo molesto che le aveva rivolto atteggiamenti osceni alla stazione ferroviaria. Gli agenti aveva avviato subito le ricerche, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

atti osceni in stazione a busto arsizio arrestato 53enne

© Ilnotiziario.net - Atti osceni in stazione a Busto Arsizio, arrestato 53enne

Leggi anche questi approfondimenti

atti osceni stazione bustoAtti osceni in stazione a Busto Arsizio, arrestato 53enne - La Polizia di Busto Arsizio ha arrestato un 53enne italiano con vari precedenti penali, responsabile fra l'altro di molestie nei confronti di una donna. ilnotiziario.net scrive

atti osceni stazione bustoAtti osceni alla stazione di Busto Arsizio: ragazzina fa arrestare 53enne grazie alla segnalazione su YOUPOL - Nella serata precedente, tramite l’applicazione “YOUPOL”, era giunta alla centrale operativa della Questura di Varese una segnalazione di una giovanissima ragazza, che aveva comunicato la presenza di ... Come scrive msn.com

atti osceni stazione bustoMolesta 15enne in stazione, lei lo fa prendere con Youpol - La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha fermato questa mattina un 53enne italiano, con precedenti penali di vario genere, senza fissa dimora e socialmente pericoloso, con l'accusa di aver molestato un ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Atti Osceni Stazione Busto