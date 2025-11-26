La Polizia di Busto Arsizio ha arrestato un 53enne italiano con vari precedenti penali, responsabile fra l’altro di molestie nei confronti di una donna. La sera prima una ragazza aveva segnalato sull’app YouPol la presenza di un uomo molesto che le aveva rivolto atteggiamenti osceni alla stazione ferroviaria. Gli agenti aveva avviato subito le ricerche, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Atti osceni in stazione a Busto Arsizio, arrestato 53enne