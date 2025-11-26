Atti osceni in stazione a Busto Arsizio arrestato 53enne
La Polizia di Busto Arsizio ha arrestato un 53enne italiano con vari precedenti penali, responsabile fra l’altro di molestie nei confronti di una donna. La sera prima una ragazza aveva segnalato sull’app YouPol la presenza di un uomo molesto che le aveva rivolto atteggiamenti osceni alla stazione ferroviaria. Gli agenti aveva avviato subito le ricerche, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche questi approfondimenti
Italiano di 53 anni ha molestato una 15enne in stazione a Busto, anche con atti osceni. La ragazzina ha segnalato l'accaduto con l'App Youpol. Una manciata di ore e l'uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato Vai su Facebook
Verona, atti osceni davanti ai bambini di una scuola di infanzia: arrestato 72enne. La polizia è intervenuta dopo la segnalazione di una madre che aveva notato il comportamento dell’uomo e lo ha seguito fino all’autobus. Vai su X
Atti osceni in stazione a Busto Arsizio, arrestato 53enne - La Polizia di Busto Arsizio ha arrestato un 53enne italiano con vari precedenti penali, responsabile fra l'altro di molestie nei confronti di una donna. ilnotiziario.net scrive
Atti osceni alla stazione di Busto Arsizio: ragazzina fa arrestare 53enne grazie alla segnalazione su YOUPOL - Nella serata precedente, tramite l’applicazione “YOUPOL”, era giunta alla centrale operativa della Questura di Varese una segnalazione di una giovanissima ragazza, che aveva comunicato la presenza di ... Come scrive msn.com
Molesta 15enne in stazione, lei lo fa prendere con Youpol - La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha fermato questa mattina un 53enne italiano, con precedenti penali di vario genere, senza fissa dimora e socialmente pericoloso, con l'accusa di aver molestato un ... Da ansa.it