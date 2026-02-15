Molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro i carabinieri | bloccato con il taser

Un uomo ha molestato i clienti di un supermercato e poi ha aggredito i carabinieri arrivati sul posto, cercando di colpirli con dei fendenti. La scena si è svolta ieri pomeriggio, quando il soggetto ha iniziato a infastidire le persone all’interno del negozio, attirando l’attenzione dei presenti. Quando i militari sono intervenuti per calmare la situazione, l’uomo ha tentato di reagire, spingendoli e cercando di colpirli con oggetti trovati sul suo cammino. Solo grazie all’uso del taser sono riusciti a bloccarlo.

Molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro i carabinieri intervenuti cercando di colpirli. È successo a Perugia dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 31enne, originario della Sierra Leone, residente nel capoluogo e già noto alle forze dell'ordine, per resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato a seguito di una richiesta pervenuta al 112 che segnalava la presenza di un uomo in un supermercato della zona intento a molestare i clienti e a compiere atti osceni. All'arrivo dei militari il 31enne ha dato in escandescenza e si è scagliato contro i carabinieri, cercando di colpirli con un oggetto metallico contundente.

Un uomo di 52 anni di origini libiche è stato arrestato dopo aver molestato i clienti di un supermercato mentre era in stato di ebbrezza, e successivamente si è scagliato contro gli agenti intervenuti, provocando lesioni e minacce.

Un giovane tunisino senza fissa dimora è stato arrestato dai Carabinieri di Todi per minacce, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma bianca.

