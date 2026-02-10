Pioggia vento e mareggiate | scatta l' allerta meteo

Questa sera la Toscana nord-ovest si prepara a vivere una notte difficile. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico, valida dalle 22 di oggi fino alle 18 di mercoledì. Pioggia, vento forte e mareggiate stanno mettendo a dura prova la regione, già in allerta per le condizioni meteo avverse. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti.

Un nuovo avviso di allerta meteo gialla è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico dalle ore 22 di oggi, 10 febbraio, fino alle ore 18 di mercoledì 11 febbraio sulla Toscana nord-ovest. Nel pomeriggio e nella sera di oggi, sono previste.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La Toscana si prepara a una nuova ondata di maltempo, con pioggia, vento e mareggiate in arrivo.

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione a causa di condizioni di mare agitato, vento forte e pioggia, valida dalle 12 di venerdì 9 gennaio per la costa centro-settentrionale e l’Arcipelago, e per tutta la giornata.

