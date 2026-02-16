Da 12 a 20 anni di carcere per chi compie sabotaggi ai trasporti con finalità terroristiche

Il governo ha deciso di inasprire le pene per chi sabotasse i trasporti con finalità terroristiche, dopo che i recenti attacchi hanno causato disagi e danni alle reti ferroviarie. Lo scorso mese, un atto vandalico ha interrotto i treni tra Bologna e Milano, e un altro ha colpito la linea Lecco-Tirano in vista delle Olimpiadi. Questi incidenti hanno spinto Forza Italia a proporre un disegno di legge che prevede fino a 20 anni di carcere per chi compie sabotaggi con scopi terroristici. La proposta mira a rafforzare le pene e a rendere più severa la risposta giudiziaria.

Roma, 16 febbraio 2026 – I sabotaggi alle reti ferroviarie (ultimo in ordine di tempo quello al nodo ferroviario di Bologna ma anche quello sulla linea Lecco-Tirano per i treni delle Olimpiadi ) hanno indotto Forza Italia a presentare un disegno di legge per istituire una nuova fattispecie di reato e per introdurre pene severe. Treni sabotati, la rabbia di Fontana: "Inaccettabile, terrorismo da non sottovalutare" "Abbiamo presentato un disegno di legge che introduce nel Codice penale la nuova fattispecie di ' Attentato alla sicurezza dei trasporti con finalità di terrorismo ' (art. 280-quater del Codice penale)".