Sabotaggi treni si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti | il Mit chiederà risarcimenti ai responsabili

Le autorità indagano sui sabotaggi ai cavi Av a Bologna Centrale, avvenuti il primo giorno delle Olimpiadi. I danni hanno provocato ritardi e disagi per migliaia di passeggeri. Il Ministero dei Trasporti ha deciso di chiedere risarcimenti ai responsabili, considerando l’attacco come un atto grave ai trasporti pubblici. Le indagini sono in corso per capire chi ci sia dietro a questa azione coordinata.

I sabotaggi sincronizzati dei cavi Av nel nodo ferroviario di Bologna Centrale nel primo giorno di Olimpiadi, che hanno causato ritardi e disagi a migliaia di passeggeri, sono nel mirino del Ministero dei Trasporti. Con un giro di vite necessario, dal dicastero si precisa che "una volta individuati i responsabili, il ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati", e che è "pronta un'azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani". E proprio nell'ambito delle indagini, la Digos consegna alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento delle linee ferroviarie.

