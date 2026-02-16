Atp Doha Sinner torna in campo dopo l’Australian Open | primo turno contro Machac
Jannik Sinner riprende a giocare a causa di un infortunio che lo aveva tenuto fuori dall’Australian Open. Oggi sfida Machac al primo turno dell’ATP di Doha, un torneo importante per lui per recuperare forma e fiducia. La partita si svolge sul cemento qatariota, dove il giovane italiano cerca di dimostrare di essere tornato in piena forma.
Il panorama sportivo internazionale si concentra oggi sul cemento del Qatar dove Jannik Sinner fa il suo atteso ritorno in campo. Dopo la parentesi australiana che ha lasciato un retrogusto amaro per le modalità della sconfitta, il campione altoatesino ha scelto l’Atp 500 di Doha come trampolino di lancio per la seconda parte della stagione invernale. L’esordio non è dei più banali poiché dall’altra parte della rete si presenta Tomas Machac, un tennista ceco capace di esprimere un gioco solido e privo di grandi timori reverenziali nei confronti dei top player. La partita, programmata sul campo centrale non prima delle ore 17. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
