GAE GPS ed elenchi regionali ruolo | quando si potrà presentare domanda Pillole di Question Time

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino ha discusso con Chiara Cozzetto di ANIEF sulla presentazione delle domande per GAE, GPS ed elenchi regionali 2026. Un tema cruciale per molti docenti e aspiranti, che richiede chiarezza sui tempi e le procedure di aggiornamento delle graduatorie. Ecco le pillole di quanto emerso, per orientarsi al meglio in un periodo di grande attesa.

Nel question time del 16 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante sindacale di ANIEF, è stato affrontato un punto centrale per migliaia di docenti e aspiranti tali: la tempistica degli aggiornamenti delle graduatorie e degli elenchi per il 2026. In particolare, è stato fornito un quadro indicativo sul cronoprogramma relativo alle GAE, alle GPS e agli elenchi regionali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

