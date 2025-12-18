Ci saranno ruoli anche da GPS sostegno nel 2026 per la scuola secondaria? Pillole di Question Time

Nel dibattito del 17 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, si è discusso delle future possibilità di ruoli da GPS sostegno nella scuola secondaria per il 2026. Durante il Question Time condotto da Andrea Carlino con l'ospite Sonia Cannas, docente esperta, sono emersi spunti su assunzioni rapide e aggiornamenti delle graduatorie. Un tema caldo che riguarda il futuro del sostegno scolastico e le opportunità per gli insegnanti.

Nel question time del 17 novembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato affrontato il tema delle assunzioni immediate dalla prima fascia GPS sostegno in caso di aggiornamento delle graduatorie. L'attenzione si è focalizzata sui criteri necessari per attivare la procedura finalizzata al ruolo.

