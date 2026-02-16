Assicurazioni rischio polizza anche per i mezzi fermi in garage
Il decreto legislativo approvato a dicembre dal Consiglio dei Ministri introduce l’obbligo di assicurare anche i veicoli inattivi e parcheggiati da anni in garage o spazi privati. La norma, che mira a estendere le coperture assicurative a tutte le auto, riguarda anche le vetture ferme da tempo, anche se non circolano più. Un esempio concreto: una macchina lasciata in un box da cinque anni dovrà comunque avere una polizza Rc auto attiva. La legge, però, aspetta ancora il via libera definitivo del Parlamento prima di entrare in vigore.
(Adnkronos) – Obbligo di stipulare una polizza Rc auto anche per veicoli non utilizzati e bloccati per anni nei box o in spazi privati? Il decreto legislativo – varato a dicembre scorso dal Consiglio dei Ministri – c'è, per la legge manca ancora il via libera del Parlamento. Ma i tempi sembrano stretti per il recepimento anche in Italia della direttiva UE (la 20212118) che cambia alcune delle normative. Fino a oggi l'obbligo era previsto per i veicoli circolanti oppure parcheggiati in aree pubbliche. All'origine c'è un obiettivo di sicurezza visto che un mezzo, anche se chiuso in uno spazio non accessibile al pubblico, ha il potenziale di creare danni (fughe di carburante, caduta dei mezzi).🔗 Leggi su Periodicodaily.com
