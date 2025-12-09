Confermato lo sciopero generale a rischio anche i mezzi Atm a Milano | gli orari di metro bus e tram
Sciopero generale confermato. Quella di venerdì 12 dicembre sarà una giornata complicata per la mobilità a Milano: Atm ha infatti comunicato che il personale dell'azienda aderirà alla protesta indetta dalla Cgil e prevista per tutta la giornata. All'ombra della Madonnina saranno a rischio dunque. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
