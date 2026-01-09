Trasporto pubblico allarme manutenzione | autobus fermi e mezzi guasti

La gestione della manutenzione degli autobus nel trasporto pubblico tra Rovereto e Trento sta affrontando significative criticità, con frequenti fermi e guasti dei mezzi. Questa situazione compromette l’affidabilità del servizio e richiede interventi mirati per garantire sicurezza e regolarità nelle corse quotidiane. È importante monitorare e migliorare le procedure di manutenzione per assicurare un funzionamento efficiente del sistema di trasporto pubblico locale.

La gestione dell'officina e della manutenzione degli autobus del trasporto pubblico locale tra Rovereto e Trento presenta gravi criticità. A lanciare l'allarme è Uiltrasporti, che da tempo segnala una situazione definita ormai insostenibile, con mezzi fermi da mesi e ripercussioni dirette sul.

