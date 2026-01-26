luciana sbarbati riconfermata segretaria nazionale dei repubblicani europei

Si è concluso il settimo Congresso Nazionale dell’MRE, durante il quale la direzione nazionale ha deciso all’unanimità di riconfermare la senatrice Luciana Sbarbati come segretaria nazionale dei Repubblicani Europei. La sua rielezione rappresenta un momento di continuità per il Movimento, che intende proseguire nel suo percorso di impegno per i valori europei e le riforme istituzionali.

Si è concluso il settimo Congresso Nazionale dell’MRE (Movimento Repubblicani Europei) e la direzione nazionale del Movimento ha rieletto all’unanimità, su invito altrettanto unanime del Congresso, la senatrice Luciana Sbarbati segretaria nazionale dell’MRE. Un dibattito serrato e molto partecipato sui grandi temi politico-sociali del momento ha preceduto il voto, che ha riconsegnato nelle mani di Luciana Sbarbati l’onore di continuare la battaglia politica dei Repubblicani per la democrazia, la giustizia sociale sostenuta dalla cultura e dalla scienza, l’europeismo e l’atlantismo, la laicità dello Stato e la Repubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

