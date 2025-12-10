Ordine degli architetti l' assemblea annuale all' insegna dell' Operazione Arcevia

Anconatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’assemblea annuale dell’Ordine degli Architetti PPC di Ancona si apre con una riflessione sull’Operazione Arcevia, un esperimento ideato 50 anni fa per promuovere strategie a favore delle comunità. Un’occasione per rinnovare il dialogo e il ruolo dell’architettura nel contesto sociale attuale.

ANCONA – L’Ordine degli architetti Ppc di Ancona, in occasione della propria assemblea annuale pubblica degli iscritti, propone una riflessione che partirà dall’esperimento dell’Operazione Arcevia, ideata e idealmente realizzata 50 anni fa per attualizzare i concetti di strategie per una comunità. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

