L’INPS ha annunciato che l’Assegno Unico Universale aumenterà a partire da febbraio, a causa dell’inflazione dell’1,4%. La decisione arriva dopo un anno in cui molte famiglie hanno fatto fatica a far quadrare i conti. I pagamenti di febbraio saranno disponibili tra il 19 e il 20, offrendo un aiuto concreto a chi riceve questa prestazione.

Il 2026 si apre con una piccola ma concreta boccata d’ossigeno per chi riceve l’Assegno Unico Universale: da febbraio scatta l’adeguamento annuale degli importi legato all’inflazione pari all’1,4%, come comunicato dall’INPS. Non si tratta di un intervento straordinario, ma di un aggiornamento che entra nei meccanismi ordinari della prestazione e che, di conseguenza, incide sugli importi mensili e sulle fasce di riferimento. Il punto, come spesso accade con le misure “di sistema”, è che l’effetto non arriva in un’unica soluzione: tra rivalutazione e conguagli, l’aumento si distribuisce in più passaggi e può risultare meno immediato di quanto si immagini leggendo la percentuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assegno unico, scatta l’aumento: pagamenti di febbraio tra il 19 e il 20

Da febbraio 2026, molti nuclei familiari vedranno un aumento dell’Assegno Unico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.