Chi riceverà un aumento dell'Assegno Unico da febbraio 2026 e perché | le novità sui pagamenti

Da febbraio 2026, molti nuclei familiari vedranno un aumento dell’Assegno Unico. La rivalutazione dell’1,4% porta a piccoli incrementi sugli importi e allarga le soglie Isee, permettendo a più famiglie di accedere a questo sostegno. Le novità sono già state annunciate e entreranno in vigore tra pochi mesi.

Assegno unico 2026: aumenti dell’1,4% da febbraio, nuove fasce Isee e pagamenti automatici. Inps pubblica gli importi aggiornati e conferma il ricalcolo retroattivo per chi presenta la DSU entro giugno

