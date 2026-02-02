Chi riceverà un aumento dell'Assegno Unico da febbraio 2026 e perché | le novità sui pagamenti
Da febbraio 2026, molti nuclei familiari vedranno un aumento dell’Assegno Unico. La rivalutazione dell’1,4% porta a piccoli incrementi sugli importi e allarga le soglie Isee, permettendo a più famiglie di accedere a questo sostegno. Le novità sono già state annunciate e entreranno in vigore tra pochi mesi.
Assegno unico 2026: aumenti dell’1,4% da febbraio, nuove fasce Isee e pagamenti automatici. Inps pubblica gli importi aggiornati e conferma il ricalcolo retroattivo per chi presenta la DSU entro giugno
L'Inps ha annunciato che da febbraio 2026 l’assegno unico aumenterà dell’1,4%.
Sull'assegno unico aumenti dell'1,4% da febbraio, nuove fasce Isee e pagamenti automatici: cosa c'è da sapere
Da febbraio l'assegno unico aumenterà dell'1,4%.
