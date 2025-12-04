Assegno unico dicembre 2025 | calendario pagamenti anticipati tra il 17 e il 19 per chi non ha variazioni in domanda e ISEE
Il pagamento dell’Assegno unico a dicembre per i nuclei che già percepiscono la prestazione senza variazioni nella domanda o nell’ISEE è previsto in forma anticipata tra mercoledì 17 e venerdì 19 dicembre 2025, rispetto alla consueta finestra del 20-21 del mese. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
