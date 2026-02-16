Assegno unico pagamenti febbraio con gli aumenti | la tabella con gli importi aggiornati

Assegno unico in arrivo con tanto di aumenti. Da febbraio, infatti, sono ufficiali i nuovi importi frutto della rivalutazione dell'1,4% comunicata dall'Inps, che arriveranno nelle prossime ore, tra il 19 e il 20 del mese. Gli adegualmenti relativi invece alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo. Anche a febbraio, come già accaduto a gennaio, l'Isee utilizzato per calcolare l'importo dell'Auu sarà quello in corso di validità al 31 dicembre 2025. Il nuovo Isee "agevolato" specifico per le prestazioni assistenziali sarà invece utilizzato a partire da marzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Assegno unico e Isee - le scadenze per le maggiorazioni ISEE entro il 28 febbraio: adeguati gli importi dalla mensilità di marzo senza ISEE 2026: da marzo scatta la quota minima pari a 58,3 euro ISEE tra marzo e il 30 giugno ricalcolo e pagam x.com