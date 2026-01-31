Da febbraio gli assegni aumentano, l’Inps ha appena pubblicato le nuove tabelle con gli importi rivisti. Le maggiorazioni entreranno in vigore da marzo, e ci saranno anche gli arretrati. La misura interessa molte famiglie che riceveranno di più a partire dai prossimi mesi.

Gli aumenti dell'assegno unico scattano ufficialmente da febbraio. I nuovi importi ufficiali - con la rivalutazione dell'1,4% sono stati pubblicati dall'Inps. Assegno unico, da febbraio gli aumenti Gli adeguamenti relativi alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti invece a partire dalla mensilità di marzo 2026. Anche a febbraio (i pagamenti arrivano il 19-20 del mese), come già accaduto a gennaio, l'Isee utilizzato per calcolare l'importo dell'Auu sarà quello in corso di validità al 31 dicembre 2025. Il nuovo Isee "agevolato" specifico per le prestazioni assistenziali (vedi qui l'articolo) sarà invece utilizzato a partire da marzo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Assegno unico, aumenti da febbraio: tabella importi Inps e nuove maggiorazioni. Da marzo gli arretrati

L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti dell’assegno unico 2026, con inizio dal 21 gennaio.

