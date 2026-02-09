Bonus animali domestici 2026 | i requisiti per richiederlo quanto vale e come fare domanda all'Inps
L’Inps ha aperto le domande per il bonus animali domestici 2026, un aiuto di 200 o 300 euro destinato a chi ha più di 65 anni e considera il proprio animale un membro della famiglia. Per richiederlo bisogna rispettare alcuni requisiti e seguire le procedure previste dall’ente. La domanda si presenta online, e chi ha diritto può ricevere il contributo senza troppi passaggi complicati.
Il bonus animali domestici è un sostegno economico di 200300 euro pensato per chi ha più di 65 anni e considera il proprio animale parte della famiglia. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, aiuterà a coprire le spese veterinarie e sarà riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 direttamente dalla Regione di appartenenza e fino a esaurimento fondi.🔗 Leggi su Fanpage.it
