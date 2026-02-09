Bonus animali domestici 2026 | i requisiti per richiederlo quanto vale e come fare domanda all’Inps

Il Bonus animali domestici torna anche nel 2026. Si tratta di un sostegno di 200 o 300 euro, pensato per le persone sopra i 65 anni che considerano il proprio animale un membro della famiglia. Chi vuole richiederlo deve rispettare alcuni requisiti e seguire la procedura prevista dall’Inps. Le domande si possono fare online, ma bisogna fare attenzione ai dettagli richiesti per non perdere il diritto al bonus.

Il bonus animali domestici è un sostegno economico di 200300 euro pensato per chi ha più di 65 anni e considera il proprio animale parte della famiglia. Introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, aiuterà a coprire le spese veterinarie e sarà riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 direttamente dalla Regione di appartenenza e fino a esaurimento fondi.🔗 Leggi su Fanpage.it

In Italia, nel 2026, ci sono due bonus dedicati agli animali domestici.

