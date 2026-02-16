Assalto all’alba in via Messina | nel mirino cartoleria e centro scommesse

Quattro uomini hanno preso di mira una cartoleria e un centro scommesse in via Messina all’alba, tra le 5.30 e le 6, per il tentativo di furto. I ladri sono entrati nel quartiere prima che i residenti si svegliassero, approfittando del silenzio delle prime ore. I malviventi hanno forzato le serrature, cercando di portare via denaro e merce preziosa. La polizia sta indagando sui dettagli dell’assalto e sui sospetti.

Colpo tra le 5.30 e le 6 del mattino. Non si sono fatti scoraggiare dall'arrivo delle prime luci del giorno i ladri che, tra le 5.30 e le 6 di questa mattina, hanno preso di mira una cartoleria–centro scommesse situata in via Messina 485, nella zona compresa tra Ognina e Picanello. I malviventi hanno prima divelto la saracinesca, poi hanno utilizzato un grosso ceppo di legno per infrangere la vetrina, arrivando persino a servirsi di un palo metallico strappato da un segnale stradale. L'azione ha provocato danni ingenti all'attività commerciale. Rumori forti e residenti in allarme.

All’alba, le strade di Torino si svegliano con un’operazione di polizia che scuote il cuore della città.

I ladri hanno tentato di svaligiare un centro scommesse e una cartoleria in via Messina 485 tra le 5:30 e le 6 di questa mattina, poco prima dell’alba.

