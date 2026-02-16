Furto all' alba in un centro scommesse sul posto gli agenti delle volanti

I ladri hanno tentato di svaligiare un centro scommesse e una cartoleria in via Messina 485 tra le 5:30 e le 6 di questa mattina, poco prima dell’alba. Nonostante il buio e il freddo, sono entrati in azione in modo rapido, cercando di portare via soldi e merce. Sul posto sono arrivati subito gli agenti delle volanti, che hanno avviato le indagini. La zona tra Ognina e Picanello è ancora sotto choc per il tentato furto.

I ladri hanno usato un grosso ceppo di legno e persino un segnale stradale per forzare la saracinesca ed il vetro del negozio, penetrando poi all'interno L'arrivo imminente dell'alba non ha intimorito più di tanto i ladri che, questa mattina tra le 5 e mezza e le 6, hanno tentato di svaligiare una cartoleria-centro scommesse di via Messina 485, tra Ognina e Picanello. Dopo aver divelto la saracinesca, i malviventi hanno usato un grosso ceppo di legno per sfondare il vetro, aiutandosi persino con un palo metallico divelto da un segnale stradale, causando danni consistenti. Il forte rumore causato dalla violenta effrazione, come riferito sul posto dai residenti, ha allarmato il vicinato.