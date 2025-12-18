Torino perquisizioni ad Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa | blitz all’alba nel centro sociale

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’alba, le strade di Torino si svegliano con un’operazione di polizia che scuote il cuore della città. Perquisizioni e blitz nel centro sociale Askatasuna seguono l’assalto a La Stampa, segnando un nuovo capitolo di tensione e controllo. Le luci blu si riflettono sulle facciate degli edifici mentre le forze dell’ordine agiscono, lasciando un segno indelebile in una giornata già segnata dall’evento.

torino perquisizioni ad askatasuna dopo l8217assalto a la stampa blitz all8217alba nel centro sociale

© Thesocialpost.it - Torino, perquisizioni ad Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa: blitz all’alba nel centro sociale

All’alba, quando la città è ancora ferma e il traffico scorre appena lungo corso Regina Margherita, le luci blu rompono il silenzio davanti a uno degli spazi più noti della galassia antagonista torinese. Mezzi delle forze dell’ordine, agenti in tenuta operativa, accessi controllati. L’aria è tesa, mentre davanti allo stabile iniziano a fermarsi attivisti e simpatizzanti, osservati a distanza. È una mattina che riporta Torino al centro di una frattura mai davvero ricomposta tra istituzioni e movimenti radicali. È in questo contesto che prende forma l’operazione scattata oggi contro il centro sociale Askatasuna, storico spazio occupato in corso Regina Margherita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Assalto alla redazione de La Stampa, le immagini dopo il blitz dei manifestanti pro Pal a Torino

Leggi anche: Torino, polizia perquisisce centro sociale Askatasuna dopo l'assalto alla sede de "La Stampa"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Torino, perquisizioni a Askatasuna dopo l’assalto alla Stampa: “Vogliono sgomberarci”; Polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo assalto Stampa; Torino, perquisizioni nel centro sociale Askatasuna dopo assalto a La Stampa; Askatasuna: perquisizioni della polizia nello storico centro sociale di Torino.

torino perquisizioni askatasuna dopoTorino, perquisizioni al centro sociale Askatasuna dopo l'assalto a La Stampa: "Potrebbe esserci lo sgombero" - Perquisizioni all’alba nello storico centro sociale Askatasuna: l’operazione è legata agli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla redazione de La Stampa, mentre tra gli attivisti cresce il timore di uno ... notizie.it

torino perquisizioni askatasuna dopoLa polizia perquisisce Askatasuna a Torino dopo i blitz Pro Pal. I militanti: "Potrebbe esserci lo sgombero" - L'operazione all'alba collegata all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa ... huffingtonpost.it

torino perquisizioni askatasuna dopoBlitz della polizia nel centro sociale Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa: “Ingente dispiegamento di forze” - “Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti ... fanpage.it

Perquisita Askatasuna, sigilli nel centro sociale di Torino Una provocazione

Video Perquisita Askatasuna, sigilli nel centro sociale di Torino Una provocazione

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.