Torino perquisizioni ad Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa | blitz all’alba nel centro sociale
All’alba, le strade di Torino si svegliano con un’operazione di polizia che scuote il cuore della città. Perquisizioni e blitz nel centro sociale Askatasuna seguono l’assalto a La Stampa, segnando un nuovo capitolo di tensione e controllo. Le luci blu si riflettono sulle facciate degli edifici mentre le forze dell’ordine agiscono, lasciando un segno indelebile in una giornata già segnata dall’evento.
All’alba, quando la città è ancora ferma e il traffico scorre appena lungo corso Regina Margherita, le luci blu rompono il silenzio davanti a uno degli spazi più noti della galassia antagonista torinese. Mezzi delle forze dell’ordine, agenti in tenuta operativa, accessi controllati. L’aria è tesa, mentre davanti allo stabile iniziano a fermarsi attivisti e simpatizzanti, osservati a distanza. È una mattina che riporta Torino al centro di una frattura mai davvero ricomposta tra istituzioni e movimenti radicali. È in questo contesto che prende forma l’operazione scattata oggi contro il centro sociale Askatasuna, storico spazio occupato in corso Regina Margherita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
